Саакашвілі сказав, чия ініціатива запропонувати йому крісло у Кабміні

Колишній президент Грузії і ексголова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі вважає, що Президент Володимир Зеленський виконає свою обіцянку і його призначать віцепрем'єр-міністром з питань реформ.

Про це Саакашвілі зазначив під час свого виступу в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Укрінформ.

"Я абсолютно вірю Президенту Зеленському і Прем'єр-міністру Шмигалю. Це була їх спільна пропозиція, їх рішення, їх політична воля (запропонувати йому посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ - ред.). Зараз на нас дивиться українське суспільство, міжнародне товариство, і зараз ми будемо доводити цю історію до кінця", - сказав він.

Саакашвілі додав, що багато думав перед тим, як розглядати пропозицію.

"Я іще приглядаюся, наскільки формується ця команда, наскільки вона широка і може щось до кінця провести. Це питання треба ще вияснити, але я абсолютно не сумніваюся у Президенті. Я впевнений, що він має достатньо досвіду і авторитету і правильне розуміння моменту", - зазначив Саакашвілі.

При цьому Саакашвілі вважає, що він дратує багато кланів і його не люблять "корупціонери і вороги народного благополуччя від Владивостока до Кавказу і наших західних кордонів".

Як повідомляв Укрінформ, в Офісі Президента підтвердили, що глава держави Володимир Зеленський зустрівся з Міхаїлом Саакашвілі і запропонував йому поділитися своїм баченням розвитку України з урядом і парламентом.

За словами Саакашвілі, йому була запропонована посада віцепрем'єр-міністра з питань реформ.

У п'ятницю, 24 квітня, Саакашвілі зустрівся з фракцією партії "Слуга народу" перед позачерговим засіданням ВР.