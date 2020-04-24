Саакашвілі сподівається, що Рада голосуватиме за його призначення у четвер

Колишній президент Грузіїї і ексголова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі сподівається, що Верховна Рада наступного четверга проведе голосування щодо його кандидатури на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.

Про це Саакашвілі написав у Facebook.

"Звісно, були сподівання, що сьогодні відбудеться голосування за мою кандидатуру на посаду віцепрем'єр-міністра, але я залишаюся впевненим у підтримці Президента Зеленського і більшості депутатів зі "Слуги народу" та інших фракцій, тому будемо готуватися до голосування в четвер", - зазначив він.

Політик додав, що готовий "допомагати, консультувати і долучатися до всіх спроб реформувати збанкрутілу стару систему, яка панує в Україні".

"Тому що насувається, напевно, найсерйозніше економічно-суспільне випробування, яке доводилося пройти Україні за всі роки Незалежності. Великий суспільний резонанс пов'язаний з сьогоднішніми подіями і доводить, що є широке розуміння, що потрібні серйозні і швидкі зміни, і це дає надію на нашу спільну перемогу", - написав Саакашвілі.

Як повідомляв Укрінформ, в Офісі Президента підтвердили, що глава держави Володимир Зеленський зустрівся з Саакашвілі і запропонував йому поділитися своїм баченням розвитку України з урядом і парламентом.

За словами Саакашвілі, йому була запропонована посада віцепрем'єр-міністра з питань реформ.

У п'ятницю, 24 квітня, Міхеїл Саакашвілі зустрівся з фракцією партії "Слуга народу" перед позачерговим засіданням ВР.