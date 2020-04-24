Арахамія пояснив, чому призначити Саакашвілі на посаду віцепрем'єра поки не вийде

Призначити експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ лише голосами фракції "Слуга народу" наразі не вийде через низьку відвідуваність народних депутатів позачергових засідань Верховної Ради.

Таку думку висловив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

На уточнення, чи дійсно для призначення Саакашвілі голосів наразі немає, Арахамія відповів: "Якщо візьмете тільки "Слугу народу"... всередині "Слуги народу", то цього не буде. Теоретично, може бути, але в нас відвідуваність зараз низька через карантин – у нас в залі є 225-230 депутатів, а фракція наша – 248. Ці маленькі речі і маленькі цифри дуже важливі. Тому треба чи дочекатися, коли ми зможемо мобілізувати більше людей в парламент з нашої фракції, чи домовитися на підтримку інших фракцій для того, щоб єдиним таким поривом зробити це призначення".

Арахамія зазначив, що поки не має інформації, яким чином наразі розподіляються голоси за призначення Саакашвілі.

"Яке зараз співвідношення? У мене немає актуальної статистики, але зараз ще тривають консультації з нашою фракцією, він має зустрітися з комітетами профільними, бо якщо ми будемо казати про реформи, то треба зустрічатися з людьми, які впроваджують ці реформи через відповідні комітети з іншими групами та фракціями", - сказав депутат.

Арахамія додав, що "треба якийсь час, щоб зрозуміти цілісну картину і тільки після того йти до парламенту".

"Я думаю, що по Міхеїлу ситуацію треба виставляти тільки тоді, коли ми будемо 100% розуміти, яке співвідношення по голосах ми будемо мати в парламенті. Бо буде дуже погано, якщо, наприклад, його поставлять на голосування і ми провалимо це голосування. Це, я вважаю, буде дуже недоречно і не треба цього робити", - сказав Арахамія.

Крім того, за словами голови фракції "Слуга народу", дата наступного позачергового засідання Верховної Ради, на якому може бути розглянуте питання призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єром з питань реформ, поки невідома.

"Це не визначено, насправді. Незрозуміло, чи це буде четвер, чи взагалі якийсь інший день. По-друге, порядок денний не визначений, порядок денний може бути визначений за 150 підписів від народних депутатів, якщо це буде за ініціативою парламенту, чи за ініціативою Президента. Жодних поки сигналів, хто буде ініціювати, немає, на даний час", - зазначив Давид Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Саакашвілі і запропонував йому поділитися своїм баченням розвитку України з урядом і парламентом.

За словами Саакашвілі, йому запропонували посаду віцепрем'єра з питань реформ. У п'ятницю, 24 квітня, він зустрівся з народними депутатами з фракції "Слуга народу".

Перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко прогнозував, що голосування за кандидатуру Саакашвілі в Раді може відбутися 28-29 квітня.