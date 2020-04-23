Комітет ВР хоче повернути в бюджет гроші на охорону природи та управління Зоною відчуження

Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування підтримав звернення народного депутата із фракції «Голос» Лесі Василенко щодо повернення до бюджету коштів на охорону природи та управління Зоною відчуження.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила сама Василенко, котра є членкинею профільного комітету.

«Узяла участь у засіданні комітету з питань екологічної політики та природокористування. Засідання комітету було онлайн і я включалася із Чорнобильської АЕС. Сьогодні цілий день працюю в Зоні відчуження, щоб на власні очі оцінити ситуацію з гасінням пожеж і зробити план допомоги для Ради. Комітет підтримав моє звернення повернути до бюджету кошти на охорону природи та управління Зоною відчуження», – зазначила Василенко.

За її словами, ці кошти потрібно повернути не тільки для потреб у разі гасіння пожеж у Зоні відчуження та їх унеможливлення, а для того, щоб «ремонтувати інфраструктуру – зокрема, аварійні мости».

«Із резервного фонду уряд виділив майже 35 млн грн на гасіння пожеж у Зоні відчуження, але ці гроші в основному пішли на пальне та техніку. Чому було не було виділено заздалегідь – хіба пожежі у Зоні відчуження трапляються вперше? Уряд каже про 25 млн грн втрат, але ці дані дивні та, скоріш за все, занижені. Ми втратили понад третину лісів, туризм, втрати тваринного світу досі не пораховані. Очікуємо від ДСНС та Держагенції «Зона відчуження» більш детальних звітів наступного тижня», – уточнила Василенко.

Перебуваючи у відрядженні в зоні відчуження, вона планує в четвер зустрітись із головою Державного агентства України з управління зоною відчуження Сергієм Калашником, якого уряд призначив 13 квітня, щоб обговорити детальний план підтримки та допомоги.

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Як повідомляв Укрінформ, політична партія «Голос» скерувала запит до Ради національної безпеки та оборони та Кабінету міністрів України з вимогою надати план дій із попередження екологічних надзвичайних ситуацій, зокрема смогів, пилових і димових бур, і перелік необхідних рішень для імплементації відповідних напрацювань політсили "Три кроки "Голосу".

Водночас у політсилі закликали владу призначити керівників Міністерства енергетики та охорони навколишнього середовища, Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» та Київської обласної державної адміністрації, які контролювали би гасіння пожежі в Чорнобильській зоні.