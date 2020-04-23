Під Чорнобилем триває гасіння пожеж у чотирьох лісництвах

Станом на ранок 23 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділи ДСНС надають допомогу ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Основні зусилля спрямовані на локалізацію трьох осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем", - йдеться у повідомленні.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 7 шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 800 км мінералізованих смуг.

До гасіння залучено 1 тис. 164 чоловіка та 286 одиниць техніки, з них від ДСНС 1 тис. 32 чоловіки особового складу та 239 одиниць техніки, у тому числі три вертольоти та два літаки, якими 22 квітня здійснено 170 скидів – 376 т води.

Як повідомляв Укрінформ, у Чорнобильській зоні триває ліквідація пожежі, яка почалася ще 4 квітня. Збитки попередньо оцінюються у десятки мільйонів гривень.

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Представники ДСНС неодноразово наголошували, що загрози для критично важливих об'єктів Зони відчуження немає.

Фото: ДСНС.