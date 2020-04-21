Немчінов пояснив, чому уряд поки не збирався онлайн

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявляє, що уряд іще не проводив своїх засідань в онлайн-режимі, оскільки не було такої потреби.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"У мене на столі стоїть сертифікований пристрій для цього (дистанційної участі в засіданні уряду - ІФ). За необхідності ми можемо цим користуватися. Поки що ми не проводили засідання уряду в онлайн-режимі, потреби не було", - сказав Немчінов.

Також міністр наголосив, що система є безпечною і захищеною.

"Ми багато нарад проводимо у відкритому режимі, тобто з використанням різних застосунків і месенджерів, але виключно з питань, які не є категорійними і які не стосуються різних грифів. Решта тільки за закритим каналом", - додав він.

Немчінов зазначив, що Україна наразі не підійшла до того, до чого готувався уряд на початку карантину.

"Коли ми ухвалювали колективне рішення про карантин, були перші новини, що керівництво іноземних держав або йде на самоізоляцію, або вже з хворобами, і ми готувалися до того, щоб забезпечити керованість усіх урядових процесів. Це все робилося для того, щоб, якщо раптом щось сталося з членами уряду, ми мали постійний механізм ухвалення колегіальних рішень", - констатував міністр.

Читайте також: Уряд пропонує змінити порядок прийому на держслужбу під час карантину

Як повідомлялося, 13 березня Кабмін вніс зміни до регламенту своєї роботи й дозволив дистанційну участь членів Кабміну і проведення урядових засідань в онлайн-режимі. Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив розробити та впровадити можливість дистанційного проведення засідань українського уряду на випадок загострення ситуації з епідемією коронавірусу.