Уряд пропонує змінити порядок прийому на держслужбу під час карантину

У зв'язку з епідемією коронавірусу в Україні призупинили конкурси на велику кількість посад державної служби, уряд запропонував тимчасово внести зміни щодо порядку прийняття на державну службу.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Facebook.

"Наразі через пандемію призупинені конкурси на велику кількість посад державної служби. Це негативно впливає на робочі процеси та виснажує працівників, на котрих покладено подвійне, а й інколи потрійне навантаження. Саме тому, на час подолання гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, КМУ було запропоновано наступні зміни щодо прийняття на держслужбу", - зазначив Немчінов.

За його словами, серед таких змін є те, що для призначення на посади державної служби суб’єктом призначення або керівником державної служби першочергово розглядаються кандидатури, запропоновані Комісією з питань вищого корпусу державної служби або конкурсною комісією за результатами процедур конкурсного відбору, зокрема у разі, коли строк оприлюднення результатів конкурсу перевищує 45 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення такого конкурсу.

Немчінов підкреслив, що інші оголошені конкурси на посади державної служби, результати яких не оприлюднені, скасовуються.

Також урядовець зауважив, що у разі відсутності або відхилення суб’єктом призначення або керівником державної служби кандидатур, запропонованих Комісією з питань вищого корпусу державної служби або конкурсною комісією за результатами процедур конкурсного відбору, суб’єкт призначення або керівник державної служби може призначити на посади державної служби особу шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця відповідного конкурсу.

Водночас Немчінов підкреслив, що призначення на посади державної служби здійснюється в установленому Кабміном порядку, який визначає механізм добору на посади державної служби шляхом проведення співбесід з визначеними суб’єктом призначення посадовими особами.

Міністр також додав, що уряд повинен буде у двомісячний строк після відміни карантину забезпечити оголошення конкурсів на посади державної служби, призначення на які відбулися.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

З 6 квітня в Україні обмежувальні заходи було посилено.