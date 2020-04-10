Зміни до бюджету: "Голос" вимагає залишити видатки на культуру та освіту

Партія "Голос" наполягає на внесенні змін до державного бюджету, які б передбачали спрямування коштів на ефективну боротьбу з пандемією коронавірусу та економічною кризою.

Про це повідомляє пресслужба політсили.

«Голос» вимагає, щоб зміни до бюджету країни були справедливими, а гроші працювали в інтересах людей. Державні кошти повинні йти на ефективну боротьбу з пандемією коронавірусу та економічною кризою», – заявляють у партії.

Зокрема, у «Голосі» наполягають при внесенні змін до держбюджету надати пріоритет, передусім, освіті, культурі та підтримці малого та середнього бізнесу.

«Ми маємо максимально зберегти кошти для розвитку шкіл, а не забирати в них майже половину фінансування. У тому бюджеті, який ми бачимо, в МВС хотіли скоротити фінансування лише на 0,005%. ... В умовах пандемії в центрі уваги мають бути медики, а уряд натомість пропонував зрізати фінансування на підвищення їхнього професійного розвитку — на 99%. Зате не економили на обслуговуванні Президента, забравши в нього лише 11 мільйонів гривень із 900», – наголосила голова партії «Голос» Кіра Рудик.

Водночас, за її словами, пропонується залишити в бюджеті 4 мільярди на підтримку сільгоспвиробників, хоча «до малих фермерів ці гроші не доходять». Крім того, проєктом змін до бюджету передбачається збільшити на 1,6 мільярда фінансування програми реструктуризації шахт.

«Ці мільярди мають піти на закупівлю тестів, засобів індивідуального захисту та обладнання для лікарень... А також на реальну підтримку малого та середнього бізнесу, в якого заощаджень залишилося до кінця місяця», – наголосила політик.

З огляду на це, «Голос», закликає доопрацювати закопроєкт про зміни до держбюджету, а також ухвалити на позачерговому засіданні парламенту 13 квітня закон про банки - на думку партійців, це захистить державні фінустанови, забезпечить фінансову стабільність і дасть змогу продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, іншими інституційними інвесторами та кредиторами.

«Ми закликали сьогодні Президента врахувати наші пропозиції під час формування порядку денного позачергового засідання (Верховної Ради - ред.)», - додали у партії.

Як повідомляв Укрінформ, позачергове засідання парламенту має відбутись у понеділок, 13 квітня, орієнтовно о 14:00. На ньому, зокрема, планується розглянути нову редакцію проєкту змін до державного бюджету.