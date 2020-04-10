Зміни до бюджету не вплинуть на проведення місцевих виборів – Разумков

Внесення змін до держбюджету-2020не впливає на проведення місцевих виборів в Україні, запланованих на 25 жовтня.

Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 10 квітня під час брифінгу після наради з керівниками депутатських фракцій і груп, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо говорити про бюджет, який передбачений на місцеві вибори, станом на сьогодні цифра була 2,2 млрд, зараз вона залишається на рівні одного мільярда. Це не впливає на проведення виборів. Коли ми вийдемо з карантину і будемо готуватися до місцевих виборів, Верховна Рада і уряд готові будуть забезпечити фінансовими ресурсами проведення місцевих виборів", – зазначив Разумков.

Як повідомлялось, законопроєкт №3276 про внесення поправок до державного бюджету на 2020 рік Верховна Рада відхилила 30 березня. Депутати відправили його на доопрацювання в комітет.

Законопроєктом пропонувалося скоротити доходи держбюджету на 122,9 млрд грн (із 1,096 трлн гривень до 972,6 млрд гривень), а витрати збільшити на 79 млрд грн (із 1,184 трлн гривень до 1,263 трлн гривень). Граничний дефіцит бюджету пропонувалося збільшити в 3,1 раза — з 96,3 млрд гривень до 298,4 млрд гривень. Передбачалося створення Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 в обсязі 97,1 млрд грн.