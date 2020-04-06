МЗС вимагає від Росії дослухатися до заклику генсека ООН та припинити вогонь на Донбасі

Міністерство закордонних справ вимагає від Російської Федерації дослухатися до заклику генерального секретаря ООН і позиції ЄС, забезпечивши негайне припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Вимагаємо від РФ дослухатися до заклику генерального секретаря ООН і позиції ЄС, забезпечивши негайне припинення вогню на Донбасі та безперешкодний доступ на тимчасово окуповану територію України представників СММ ОБСЄ та міжнародних гуманітарних організацій", - зазначив Кулеба.

За його словами, Україна вже позитивно відгукнулася на відповідні мирні ініціативи Генерального секретаря ООН.

"Сьогодні я хочу привітати позицію Європейського Союзу з цього приводу. Спільно з європейськими партнерами Україна виступає за світову солідарність і міжнародну співпрацю, спрямовану на боротьбу з пандемією коронавірусної хвороби та допомогу найбільш уразливим верствам населення, зокрема у зонах збройних конфліктів. Поділяємо вимоги щодо негайного припинення вогню, встановлення глобального перемир’я і консолідації зусиль задля мирного врегулювання конфліктів", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що санкційні режими не є перешкодою для надання гуманітарної допомоги і медичних послуг цивільному населенню у зонах конфліктів.

"Україна, яка є об’єктом триваючої збройної агресії РФ, повністю віддана взятим на себе зобов’язанням відповідно до Мінських домовленостей щодо припинення вогню на Донбасі", - додав він.

Водночас Кулеба наголосив, що попри численні рішення у рамках Нормандського формату і Тристоронньої контактної групи щодо встановлення сталого перемир’я з боку тимчасово окупованих РФ територій Донецької і Луганської областей, тривають щоденні обстріли позицій Збройних сил України.

Крім цього, підконтрольними РФ незаконними збройними формуваннями у порушення Мінських домовленостей здійснюється цілковите блокування доступу на тимчасово окупований Донбас представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та Міжнародного Комітету Червоного Христа.

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Це, за його словами, унеможливлює об’єктивне вивчення ситуації з поширенням коронавірусної пандемії на непідконтрольній уряду України території та блокує надання гуманітарної допомоги постраждалому місцевому населенню.

"Високо цінуємо чітку позицію ЄС щодо збереження виключно важливої ролі санкційних режимів у боротьбі з порушеннями міжнародного права, прав людини, розповсюдженням зброї і її постачанням у зони конфліктів, а також з тими, хто стоїть на заваді процесам мирного врегулювання. Саме ці протиправні і агресивні дії РФ щодо України й вимусили ЄС накласти санкції на російську сторону", - зазначив він.