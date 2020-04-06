МЗС вимагає від Росії дослухатися до заклику генсека ООН та припинити вогонь на Донбасі

МЗС вимагає від Росії дослухатися до заклику генсека ООН та припинити вогонь на Донбасі

Заява
Укрінформ
Міністерство закордонних справ вимагає від Російської Федерації дослухатися до заклику генерального секретаря ООН і позиції ЄС, забезпечивши негайне припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Вимагаємо від РФ дослухатися до заклику генерального секретаря ООН і позиції ЄС, забезпечивши негайне припинення вогню на Донбасі та безперешкодний доступ на тимчасово окуповану територію України представників СММ ОБСЄ та міжнародних гуманітарних організацій", - зазначив Кулеба.

За його словами, Україна вже позитивно відгукнулася на відповідні мирні ініціативи Генерального секретаря ООН.

"Сьогодні я хочу привітати позицію Європейського Союзу з цього приводу. Спільно з європейськими партнерами Україна виступає за світову солідарність і міжнародну співпрацю, спрямовану на боротьбу з пандемією коронавірусної хвороби та допомогу найбільш уразливим верствам населення, зокрема у зонах збройних конфліктів. Поділяємо вимоги щодо негайного припинення вогню, встановлення глобального перемир’я і консолідації зусиль задля мирного врегулювання конфліктів", - сказав Кулеба.

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Він зазначив, що санкційні режими не є перешкодою для надання гуманітарної допомоги і медичних послуг цивільному населенню у зонах конфліктів.

"Україна, яка є об’єктом триваючої збройної агресії РФ, повністю віддана взятим на себе зобов’язанням відповідно до Мінських домовленостей щодо припинення вогню на Донбасі", - додав він.

Водночас Кулеба наголосив, що попри численні рішення у рамках Нормандського формату і Тристоронньої контактної групи щодо встановлення сталого перемир’я з боку тимчасово окупованих РФ територій Донецької і Луганської областей, тривають щоденні обстріли позицій Збройних сил України.

Крім цього, підконтрольними РФ незаконними збройними формуваннями у порушення Мінських домовленостей здійснюється цілковите блокування доступу на тимчасово окупований Донбас представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та Міжнародного Комітету Червоного Христа.

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Це, за його словами, унеможливлює об’єктивне вивчення ситуації з поширенням коронавірусної пандемії на непідконтрольній уряду України території та блокує надання гуманітарної допомоги постраждалому місцевому населенню.

"Високо цінуємо чітку позицію ЄС щодо збереження виключно важливої ролі санкційних режимів у боротьбі з порушеннями міжнародного права, прав людини, розповсюдженням зброї і її постачанням у зони конфліктів, а також з тими, хто стоїть на заваді процесам мирного врегулювання. Саме ці протиправні і агресивні дії РФ щодо України й вимусили ЄС накласти санкції на російську сторону", - зазначив він.

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