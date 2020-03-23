Генсек ООН закликає припинити збройні конфлікти в період пандемії

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав ворогуючі сторони по всьому світу скласти зброю з метою консолідації навколо боротьби з поширенням Covid-19, назвавши коронавірус "спільним ворогом", який загрожує усьому людству.

Про це генсек Організації заявив у відеозверненні, оприлюдненому в понеділок.

"Лють вірусу свідчить про безумство війни. Тому сьогодні я закликаю до негайного глобального припинення вогню у всіх куточках світу. Настав час покінчити зі збройними конфліктами та зосередитись на справжній боротьбі за наше життя", - наголосив генсек ООН.

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Він підкреслив, що припинення вогню в гарячих точках дозволило б гуманітарним організаціям охопити населення, яке є одним із найбільш вразливих до поширення коронавірусу.

За даними Worldometers, загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 351 654, з них 100 600 осіб одужали, померло 15 361 особа.