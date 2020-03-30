Кулеба: Недопущення зняття санкцій з Росії через коронавірус - пріоритет МЗС

Міністерство закордонних справ України вважає наразі одним з пріоритетів протидію спробам Росії зняти або послабити санкції під приводом поширення коронавірусу.

Про це заявив під час онлайн-брифінгу 30 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Хочу запевнити, що це питання (недопущення зняття санкцій з РФ під приводом коронавірусу. – ред.) є моїм особистим абсолютним пріоритетом, а також пріоритетом Міністерства закордонних справ", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що в МЗС бачать, як Росія поступово розгортає планову роботу з метою послаблення або навіть зняття санкцій начебто з гуманітарних причин у зв’язку з епідемією коронавірусу.

"Ця робота Російською Федерацією ведеться на рівні двосторонніх відносин з певними країнами, а також на базі ООН, де РФ просуває відповідний проєкт резолюції на Генасамблеї ООН", - констатував Кулеба.

У цьому контексті він поінформував, що МЗС розгорнуло свою планову роботу із запобігання розвитку такого сценарію.

За словами Кулеби, минулого тижня він обговорював питання неприпустимосте зняття санкцій з Росії під приводом коронавірусу з багатьма зарубіжними колегами.

"Позиція МЗС дуже чітка – санкції були запроваджені у зв’язку з російською агресією проти нашої держави і їх послаблення або зняття має бути прив’язане виключно до прогресу у припинені агресії та деокупації Криму і ОРДЛО", - наголосив він.

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки. У світі, за даними Worldmeter, станом на ранок 30 березня зафіксовано 722 202 випадки коронавірусу, 151 766 людей одужали, 33 976 померли.