Росія, як і шість років тому, порушує норми міжнародного права - МЗС

Схваленням у 2014 році резолюції «Територіальна цілісність України» Генеральна Асамблея ООН висловила протест у зв’язку із зухвалим порушенням Росією норм міжнародного права, проте Москва не лише не припинила незаконної окупації Криму, а й продовжила збройну агресію проти України на Донбасі.

Про це йдеться у заяві Міністерство закордонних справ України з нагоди шостої річниці схвалення документа.

"Підтриманий переважною більшістю держав-членів ООН, цей документ був проголосований у відповідь на початок збройної агресії з боку постійного члена Ради Безпеки ООН проти України – військову окупацію Росією українського Криму і спробу його анексії шляхом проведення незаконного фейкового референдуму. Його схваленням Генеральна Асамблея висловила рішучий протест у зв’язку із зухвалим порушенням Російською Федерацією норм міжнародного права і підтвердила суверенітет, політичну незалежність, єдність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголошує МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що лише 11 країн на чолі з Росією виступили «проти» цього документа у 2014 році.

Утім, додали в МЗС, Москва, ігноруючи думку міжнародної спільноти, не лише не припинила незаконної окупації Криму, а й продовжила збройну агресію проти України на Донбасі.

"Своїми агресивними діями проти територіальної цілісності і суверенітету України російський режим підриває основоположні принципи міжнародного права, на яких базуються сучасні міжнародні відносини, світова безпека і стабільність. Прагнучи легітимізувати свої міжнародні злочини, Росія перетворила український Крим і Донбас на території гуманітарної катастрофи, залякуючи, переслідуючи і позбавляючи будь-яких прав тих, хто виступає проти російської агресії", - наголошують у міністерстві.

Водночас, зазначають дипломати, Україна і сьогодні користується повною підтримкою з боку міжнародного співтовариства.

"Свідченням тому стала ціла низка схвалених протягом цих років резолюцій Генеральної Асамблеї «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна» (71/205, 72/190, 73/263, 74/168) та “Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Україна, а також частин Чорного й Азовського морів” (73/194, 74/17). Шляхи припинення неправомірних дій Москви в Криму і на Донбасі нині на щорічній основі розглядаються державами-членами ООН на Генасамблеї у рамках пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", - інформують в МЗС.

Натомість Москва намагається використати поширення пандемії Covid-19 для скасування санкцій, що вкотре показує справжню сутність її агресивної політики, ідеться у заяві.

"Саме солідарність і відповідальна поведінка держав мають стати основою для об’єднання наших зусиль у протидії вірусу. Лише виконання вимог міжнародного права є запорукою недопущення поширення вірусу агресії і реваншизму, а відтак може бути підставою для скасування санкцій", - наголосили в міністерстві.

Як повідомлялося, 27 березня 2014 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, що підтверджує територіальну цілісність України. Документ був підготовлений делегаціями Німеччини, Канади, Коста-Ріки, Литви, Польщі та України.

У резолюції підкреслюється, «що референдум, проведений в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі 16 березня 2014, не маючи законної сили, не може бути основою для будь-якої зміни статусу Автономної Республіки Крим або міста Севастополя».

Члени Генеральної Асамблеї підтвердили свою прихильність суверенітету , політичній незалежності, єдності і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Вони закликали всі держави «відмовитися і утримуватися від дій, спрямованих на часткове або повне порушення національної єдності і територіальної цілісності України, в тому числі будь-яких спроб змінити кордони України за допомогою загрози силою або її застосування або інших незаконних засобів».

У резолюції також міститься заклик до країн не визнавати будь-яку зміну статусу Автономної Республіки Крим і Севастополя та утримуватися від будь-яких дій, які можна було б витлумачити як визнання зміни статусу.

Автори документа закликають сторони негайно взятися до мирного врегулювання ситуації щодо України шляхом прямого політичного діалогу, виявляти стриманість, не вдаватися до односторонніх дій і войовничої риторики, які можуть посилити напруженість, і повною мірою брати участь у міжнародних посередницьких зусиллях.

На відміну від рішень, прийнятих в Раді Безпеки ООН, що носять обов`язковий характер, резолюції Генеральної Асамблеї мають рекомендаційний характер.