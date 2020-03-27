Денісова просить міжнародні організації перевірити ситуацію в ОРДЛО та Криму

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулась до представників міжнародних організацій з проханням перевірити стан здоров’я населення, яке мешкає на окупованих територіях.

Про це вона повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Звертаюсь до Верховного Комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, Голови Організації з безпеки і співробітництва в Європі Еді Рами, Президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петера Маурера та Голови Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню Миколи Гнатовського з проханням використати всі наявні механізми та засоби, аби перевірити стан здоров’я цивільного населення, яке мешкає на окупованих територіях, та громадян України, які перебувають у місцях несвободи", - повідомила вона.

Денісова уточнила, що, за її інформацією, на окремих територіях Донецької та Луганської областей, не підконтрольних уряду України, вже близько 800 осіб звернулися по медичну допомогу у зв’язку з гострою респіраторною вірусною інфекцією. З них близько 150 — госпіталізовані з підозрою на наявність пневмонії. Діагностувати коронавірусну інфекцію там досі неможливо через відсутність відповідних тестів у лікарнях.

До того ж, додала Денісова, з початку цього року вона отримала близько 1000 звернень від громадян України, які утримуються в установах виконання покарань, розташованих на окупованих територіях. Вони скаржаться на незабезпечення належних умов тримання, ненадання медичної допомоги, жорстоке поводження та катування.

Як повідомлялося, Денісова вимагає від РФ перевірити на коронавірус українських ув'язнених.

В Україні зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.

Читайте також: Денісова закликає МОЗ забезпечити медиків засобами захисту

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.В Україні зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.