Денісова закликає МОЗ забезпечити медиків засобами захисту

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова звернулась до Міністерства охорони здоров'я та закликала забезпечити усіх медпрацівників засобами індивідуального захисту.

Про це вона написала у Facebook.

"Звертаюся до Міністерства охорони здоров'я України та керівників обласних державних адміністрацій вжити заходів для забезпечення кожного працівника усіх медичних закладів країни засобами індивідуального захисту",- написала вона.

Денісова зауважила, що у ЗМІ та соціальних мережах виявлені непоодинокі повідомлення про порушення права на безпечні умови праці, які мають місце в медичних закладах країни.

"Йдеться про медичних працівників інфекційних відділень лікарень, які не мають достатньої кількості спеціальних засобів індивідуального захисту та їх низьку якість. Більше того, зафіксовано випадок звільнення медичного працівника через відмову працювати в небезпечних для життя та здоров’я умовах",- зауважила омбудсмен.

Денісова нагадала, що, відповідно до частини четвертої статті 43 Конституції України, кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці.

Право працівників на здорові та безпечні умови праці, наголошує Денісова, гарантується також Кодексом законів про працю України (частина друга статті 2, стаття 153). У статті 6 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» закріплено право на охорону здоров’я та на безпечні й здорові умови праці. Відповідно до пункту «б» статті 77 зазначеного закону медичні працівники мають право на належні умови професійної діяльності.

"Наголошую, що захист медичних працівників в умовах погіршення епідеміологічної ситуації має бути одним із ключових пріоритетів у діях держави", - додала омбудсмен.

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Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. В Україні станом на 20 березня лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, з них 3 – летальні.