Кримчанам спростили доступ до фінансових послуг та відновили статус резидента.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Уповноваженого ВР України з прав людини у Facebook.

"Національний банк України вніс зміни до Постанови від 03 листопада 2014 року № 699, яка спричиняла низку проблем для кримчан у доступі до фінансових послуг та прирівнювала їх до нерезидентів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, згадана постанова створювала своєрідний примус для громадян з кримською реєстрацією отримувати довідки ВПО, адже тільки так громадяни з Криму мали змогу відновити статус резидента.

"Нарешті численні звернення до уряду та НБУ втілилися у зміни в законодавстві та забезпечили відновлення справедливості", - цитує пресслужба омбудсмена Людмилу Денісову.

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У Денісової наголосили, що відтепер доступ до банківських послуг, зокрема відкриття банківського рахунку чи депозиту в українських фінансових установах для кримчан забезпечений на рівні з усіма іншими співгромадянами.

Зміни, внесені Постановою НБУ від 17 березня 2020 року № 31, наберуть чинності 2️7 квітня цього року.