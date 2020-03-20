Кримчанам спростили доступ до фінансових послуг

Кримчанам спростили доступ до фінансових послуг

Укрінформ
Кримчанам спростили доступ до фінансових послуг та відновили статус резидента.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Уповноваженого ВР України з прав людини у Facebook.

"Національний банк України вніс зміни до Постанови від 03 листопада 2014 року № 699, яка спричиняла низку проблем для кримчан у доступі до фінансових послуг та прирівнювала їх до нерезидентів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, згадана постанова створювала своєрідний примус для громадян з кримською реєстрацією отримувати довідки ВПО, адже тільки так громадяни з Криму мали змогу відновити статус резидента.

"Нарешті численні звернення до уряду та НБУ втілилися у зміни в законодавстві та забезпечили відновлення справедливості", - цитує пресслужба омбудсмена Людмилу Денісову.

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У Денісової наголосили, що відтепер доступ до банківських послуг, зокрема відкриття банківського рахунку чи депозиту в українських фінансових установах для кримчан забезпечений на рівні з усіма іншими співгромадянами.

Зміни, внесені Постановою НБУ від 17 березня 2020 року № 31, наберуть чинності 2️7 квітня цього року.

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