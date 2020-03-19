НБУ полегшує доступ українців з кримською реєстрацію до фінансових послуг

Національний банк полегшує доступ українців , які зареєстровані на тимчасово окупованій території АР Крим та у м. Севастополь, до фінансових послуг.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк прибирає юридичні формальності для полегшення доступу до фінансових послуг для громадян України, які зареєстровані (мають постійне місце проживання) на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь", - йдеться у повідомленні.

З цією метою в нормативній базі Національного банку скасовуються спеціальні норми щодо застосування валютного законодавства до громадян України, які мають кримську реєстрацію, і відновлюється статус їх резидентності. Зазначені послаблення мають на меті полегшити доступ таких громадян, зокрема й до таких базових послуг як відкриття банківського рахунку чи депозиту в українських фінансових установах. Найближчим часом банки отримають також додаткові роз’яснення щодо особливостей ідентифікації та верифікації таких клієнтів під час відкриття рахунків.

Поновлення статусу резидентності таким громадянам України ініційоване Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Відповідні консультації проводилися за участю Мінветеранів, Міністерства фінансів, фахівців Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Державної податкової служби, Державної служби фінансового моніторингу та Національного банку.

Зазначені зміни затверджені постановою правління Національного банку №31 від 17 березня 2020 року "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 3 листопада 2014 року №699". Вони набудуть чинності із 27 квітня 2020 року.