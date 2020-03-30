Резніков: Росія — сторона конфлікту на Донбасі, а не “проходила повз”

Україна на засіданнях Тристоронньої контактної групи постійно наголошує,що Росія є стороною конфлікту, а не "проходила повз".

Про це в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Росія і в цьому випадку намагається зіграти в гру "ми тут проходили повз, випадково зайшли, ми посередники". Але це не працює. Ми постійно нагадуємо нашим сусідам, що вони - сторона конфлікту", - зазначив він.

Резніков підкреслив, що у спілкуванні з ними українська сторона послуговується резолюцією ПАРЄ від 30 січня, "де Росія в черговий раз визнана учасником Мінських угод і зобов'язана вивести свої війська з території України"

"Визнана не спостерігачем, не запрошеною стороною. Саме учасником. Нагадаю, їх всього три: дві сторони міжнародного військового конфлікту – Росія і Україна, і, по суті медіатор, ОБСЄ", - додав міністр.

Фото: Макс Левін, LB.ua