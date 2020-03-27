Депутат припускає, що позачергова Рада збереться не раніше неділі

У Верховній Раді 27 березня тривають засідання робочих груп із питань бюджету та з антикризових заходів, участь у яких беруть депутати і представники уряду.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив заступник голови фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Сьогодні продовжуються засідання двох робочих груп – з питань бюджету та з антикризових заходів. Робота проходить активно, незважаючи на те, що КМУ подав спочатку неякісні документи», – сказав політик.

При цьому Железняк припускає, що позачергове засідання парламенту відбудеться 29 березня.

«З огляду на те, що засідання ВРУ може бути оголошено тільки при розумінні порядку денного (в даному випадку реєстрації документів), то найімовірніше засідання буде проведено не раніше неділі», – пояснив він.

Стосовно ж питань, необхідних для роботи з МВФ, депутат пояснив, що наразі очікується фінальна редакція документів від коаліції.

«Поки про порядок розгляду цих питань як у комітеті, так і в пленарному залі, нашій фракції не повідомляли», – уточнив він.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 27 березня відбудеться засідання депутатської фракції політичної партії «Слуга народу».

Напередодні голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Давид Арахамія під час брифінгу сказав, що позачергове засідання Верховної Ради може відбутися 28 або 29 березня та провести його планують на вулиці. За словами Арахамії, в Раді триває обговорення низки законопроєктів про фінансове забезпечення першочергових заходів щодо запобігання негативним наслідкам кризових явищ, спричинених виникненням і поширенням гострої респіраторної хвороби Covid-19.

Перед позачерговим засіданням парламенту, 26 березня, Президент Володимир Зеленський зустрівся з керівниками фракцій і депутатських груп і наголосив на важливості забезпечення присутності всіх парламентаріїв на ньому.

Раніше у коментарі Укрінформу заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук розповіла, що наразі очікується реєстрація законопроєкту від депутатів Верховної Ради, передусім – від членів економічного комітету, комітету з питань соціальної політики, що стосуватиметься «підтримки найбільш незахищених категорій і економічних стимулів для бізнесу, спрощення роботи».

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Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації в усій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19.

В Україні зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 5 людей одужали.

За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 549 147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли.