Фракція «Слуги народу» проведе засідання у п’ятницю ввечері – джерело

Увечері 27 березня відбудеться засідання депутатської фракції політичної партії «Слуга народу».

Про це Укрінформу повідомило поінформоване джерело в парламенті.

«Так, сьогодні після 18:00 відбудеться засідання фракції "Слуга народу". Будуть обговорюватися питання порядку денного позачергового засідання Верховної Ради», – сказав співрозмовник агентства.

На запитання, чи братиме участь у засіданні фракції Президент Володимир Зеленський, кореспондентові Укрінфомру відповіли: «Про це ще не відомо, але імовірно. Має бути Прем’єр-міністр».

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні ввечері голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Давид Арахамія на брифінгу сказав, що позачергове засідання Верховної Ради може відбутися 28 або 29 березня на вулиці. За його словами, в Раді триває обговорення низки законопроєктів про фінансове забезпечення першочергових заходів щодо запобігання негативним наслідкам кризових явищ, спричинених виникненням і поширенням гострої респіраторної хвороби Covid-19.

Перед позачерговим засіданням парламенту 26 березня Президент Володимир Зеленський зустрівся з керівниками фракцій і депутатських груп та наголосив на важливості забезпечення присутності всіх парламентаріїв на ньому.

Раніше у коментарі Укрінформу заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук розповіла, що наразі очікується реєстрація законопроєкту від депутатів Верховної Ради, в першу чергу – від членів економічного комітету, комітету з питань соціальної політики, що стосуватиметься «підтримки найбільш незахищених категорій і економічних стимулів для бізнесу, спрощення роботи».

Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації в усій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19.