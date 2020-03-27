Для депутатів уже підготували маски й рукавички на позачергову Раду

Під час позачергового засідання Ради, яке планується на завтра, депутатів забезпечать засобами персонального захисту.

Про це напередодні розповіла Радіо Свобода член фракції «Слуга народу», представниця Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Лада Булах.

«Профілактику нам обіцяють. Апарат Верховної Ради має всіх депутатів забезпечити», – сказала Булах.

За її словами, питання щодо захисних масок та рукавичок вже вирішене, а от щодо можливості використання захисних окулярів ще ні.

Також Булах надала виданню фото пакетів із масками та нітриловими рукавичками.

Про застосування подібних засобів безпеки під час позачергового засідання Верховної Ради раніше зазначали в розмові з Радіо Свобода кілька представників фракції «Слуга народу», однак на той момент деталей не надавали.

Як повідомлялося, позачергове засідання Верховної Ради, яке планували провести у четвер 26 березня, не відбулося. Наразі його планують провести у суботу, 28 березня.

Станом на 22:00 26 березня в Україні за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 196 випадків Covid-19. Зафіксовано 5 летальних випадків Одна людина одужала — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

25 березня уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.