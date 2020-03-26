"Слуга народу" відмовляється від держфінансування

Політична партія «Слуга народу» відмовляється від державного фінансування діяльності партії на 2020 рік, яке передбачено законом.

Про це заявив голова партії, перший заступник голови парламентської фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко, повідомляється на сторінці політсили у Facebook.

«Ми просимо перенаправити всю суму бюджетного фінансування діяльності партії до Стабілізаційного фонду, що створюється Кабінетом міністрів, та спрямувати ці гроші на потреби українських медиків, які борються сьогодні з пандемією коронавірусу», – сказав Корнієнко.

Водночас «Слуга народу» закликає й інші парламентські партії, які за законом мають фінансування з бюджету, вчинити так само. Адже загальна сума, що спрямовується законом на діяльність партій, становить 212,6 млн грн. У політсилі наголошують, що за ці кошти країна зможе забезпечити медиків належною кількістю засобів індивідуального захисту, здійснити доплати за роботу в умовах пандемії або витратити їх на інші цілі, які українські медики вважатимуть за пріоритетні.

«Хочемо відразу ж розвіяти побоювання щодо ризиків втрати партіями незалежності від великого капіталу внаслідок такого рішення. Такі побоювання дійсно є – адже сама норма про державне фінансування партій свого часу запроваджувалася для забезпечення такої незалежності – але на сьогодні вони є безпідставними. Адже будь-яка партія, що потрапила до парламенту, згідно із законом отримала відшкодування витрат на минулорічну парламентську кампанію. Також партії вже отримали фінансування за перший квартал цього року. Відповідно, цих коштів має вистачити для того, щоб фінансувати партійну діяльність поточного року. Їх, дійсно, значно менше, ніж держфінансування, доведеться «затягнути паски» та відмовитись від низки проєктів. Але ці проблеми зараз є такими дрібними у порівнянні з тими викликами, що стоять перед Україною і українцями», – зазначається у заяві партії.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів розробляє зміни до державного бюджету для спрямування коштів на протидію коронавірусу з інших непріоритетних державних програм.

25 березня уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.