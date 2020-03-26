У "Голосі" кажуть, що бюджетні пропозиції Кабміну розкритикували всі фракції та групи

Представники всіх парламентських фракцій та груп виступили з критикою пропозицій уряду щодо стабілізації економічної ситуації в Україні, розглянутих під час спільного засідання з керівництвом ВР та членами Кабміну 26 березня.

Про це журналістам повідомив заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк за результатами цієї зустрічі.

"На нараді розглядалися винятково ті питання, які пропонував винести Кабінет міністрів. Зокрема, це створення стабілізаційного фонду в бюджеті, зміни до Бюджетного кодексу і зміни бюджету. Всі фракції та групи виступили з критикою цих змін і дійшли єдиної думки, що без узгодження з парламентом ці зміни в такому вигляді, як запропонував уряд, прийняті не будуть. Зокрема від фракції "Голос" ми наголошували, що це нереалістичні показники, друге - що зміни місцевих бюджетів або скорочення певних статей витрат, пов'язаних з освітою, медициною, зараз просто неможливі, і третє - це те, що частина норм взагалі не стосується боротьби з коронавірусом і є "забаганками" уряду, а не конкретними кроками для боротьби з епідемією", - відзначив Железняк.

При цьому він також поінформував, що від "Голосу" він увійшов до складу антикризового штабу по боротьбі з коронавірусом, який очолить Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"До нього увійдуть члени всіх фракцій і груп, які напрацюють ці зміни разом з фахівцями і потім винесуть це на розгляд парламенту", - додав депутат.

Як повідомлялося, 25 березня в Україні введено режим надзвичайної ситуації по всій території країни і до 24 квітня продовжено карантин.

Станом на 10:00 26 березня, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав і виписався з лікарні.