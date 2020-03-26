Рада готова долучитися до антикризового штабу - Разумков

В Україні створять антикризовий штаб на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем для боротьби з коронавірусом.

Про це заявив Голова ВР Дмитро Разумков під час брифінгу у четвер, що відбувся після зустрічі керівництва Верховної Ради, голів фракцій і представників Кабінету міністрів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Було прийнято рішення створити антикризовий штаб на чолі з прем'єр-міністром, тому що він на сьогодні є тією людиною, яка більш за будь-кого відповідає за боротьбу з коронавірусом. Парламент готовий повністю приєднатися і допомагати. Всі політичні партії та групи, які працюють у парламенті, відклали будь-які політичні аспекти, розуміючи відповідальність перед людьми та державою загалом», – зазначив Разумков.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню Covid-19.

Станом на ранок 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.