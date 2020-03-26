Кличко попросив Зеленського скасувати накази про окремі палати для держслужбовців

Мер Києва Віталій Кличко попросив Президента України Володимира Зеленського скасувати накази, у яких йдеться про те, що на випадок захворювання, перші особи держави повинні мати певні умови.

Про це Кличко заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я підняв питання щодо розпорядження, яке вчора було поширене. Скажу одне: воно було зроблене на виконання наказів Державної служби охорони, МОЗ і зверненні на їх підставі Державного управління справами при Президенті. Документи з грифом «для службового користування». В них ідеться про підготовленість закладів охорони здоров’я до медико-санітарного забезпечення осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Ці документи з грифом «для службового користування», - сказав Кличко.

Він зазначив, що мова йде про те, що, на випадок захворювання, перші особи держави повинні мати певні умови. Зокрема, окремі палати і можливість розміщення поряд працівників державної охорони.

"Така практика завжди була. І не тільки в Україні. Але... Я розмовляв вчора з Президентом Володимиром Зеленським. І він готовий, і налаштований скасувати накази, про які йдеться і які ми зобов’язані виконувати. Сподіваюся, це відбудеться. І ми будемо за це вдячні", - наголосив Кличко.

Раніше ЗМІ поширили інформацію, що департамент охорони здоров’я КМДА розіслав медичним закладам міста наказ про створення особливих умов лікування осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, та депутатів.

Згодом Кличко заявив, що інформація щодо забезпечення VIP-палатами депутатів та чиновників у лікарнях не відповідає дійсності.

Голова ВР Дмитро Разумков також заявив, що керівництво Верховної Ради не давало жодних доручень щодо облаштування VIP-палат в Олександрівській лікарні.

Як повідомлялося, 25 березня, уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.