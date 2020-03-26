Разумков – про VIP-палати в Олександрівській лікарні: Рада таких доручень не давала

Керівництво Верховної Ради не давало жодних доручень щодо облаштування VIP-палат в Олександрівській лікарні.

Про це заявив голова ВР Дмитро Разумков під час брифінгу 26 березня, що відбувся після зустрічі керівництва Верховної Ради, голів депутатських фракцій і представників Кабінету міністрів України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я не знаю про це. Ми такі доручення не давати, не звертались. Будемо сподіватися, що якомога менше наших співгромадян будуть потрапляти до палат, а якщо, не дай боже, захворіють, то швидко одужуватимуть», – сказав Разумков.

Як повідомлялося, раніше деякі ЗМІ поширили інформацію, що нібито департамент охорони здоров’я Київської міської держадміністрації розіслав медичним закладам міста наказ про особливі умови лікування осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, та щодо народних депутатів.

Однак мер Києва Віталій Кличко заявив, що інформація щодо підготовки у лікарнях VIP-палат для депутатів та чиновників не відповідає дійсності. Зокрема він наголосив, що Олександрівська лікарня не є закладом для VIP-пацієнтів, а статус хворого там не має жодного значення.

Як повідомлялося, 25 березня, уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.