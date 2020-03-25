Кличко спростовує інформацію щодо VIP-палат для депутатів

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що інформація щодо забезпечення VIP-палатами депутатів та чиновників у лікарнях не відповідає дійсності.

Про це Кличко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Що стосується VIP-палат нібито для депутатів та інших чиновників, у випадку їх захворювання на коронавірус - такого немає! Я підняв інформацію щодо розпорядження, яке поширюють сьогодні ЗМІ. Зараз з’ясовуємо всі деталі", - сказав Кличко.

Він додав, що завжди так було, що перші особи держави - Президент, Прем'єр-міністр, Голова Верховної Ради - на випадок захворювання повинні мати певні умови.

"Окремі палати і щоб поряд знаходилася державна охорона. Така практика завжди була. І, до речі, не тільки в Україні. Але такі умови можуть стосуватися виключно керівництва держави", - зауважив Кличко.

Мер Києва акцентував увагу, що наразі є багато чуток і "кажуть, що Олександрівська - це, нібито, VIP-лікарня".

"Олександрівська лікарня є базовою. І, переважно, всіх хворих чи з підозрою на короновірус сьогодні відправляють туди. Якщо збільшуватиметься кількість хворих, ми будемо лікувати їх і в інших визначених і підготовлених для цього лікарнях. Таких сьогодні в столиці 7, включно з Олександрівською. І їх список опублікований", - додав Кличко.

Раніше деякі ЗМІ поширили інформацію, що нібито департамент охорони здоров’я Київської міської держадміністрації розіслав медичним закладам міста наказ про особливі умови лікування осіб щодо яких здійснюється державна охорона та щодо нардепів.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

25 березня по всій Україні запроваджено надзвичайну ситуацію. Карантин подовжено до 24 квітня.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.