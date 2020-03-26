Де і коли відбудеться позачергова Рада: Разумков каже, що є кілька варіантів

Верховна Рада розглядає кілька варіантів щодо місця проведення позачергового засідання парламенту у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу 26 березня, що відбувся після зустрічі керівництва ВР, голів фракцій і представників Кабінету міністрів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас є декілька варіантів, які ми проговорювали вже з головами депутатських фракцій і груп. Це, можливо, і зала Верховної Ради України, але ми забезпечуємо засобами особистого захисту народних депутатів, можливо, це буде відбуватись і в інших умовах, у тому числі у тих, про які ви говорили (на вулиці або на стадіоні – ред.), але подивимося. Ми напрацьовуємо декілька варіантів розвитку подій, але думаю, це не завадить проведенню позачергового засідання Верховної Ради України», – сказав Разумков.

При цьому він зазначив, що представники преси не зможуть бути присутніми на позачерговому засіданні.

«На жаль, ні. Буде транслюватись робота телеканалом «Рада»», – прокоментував Голова ВР.

Водночас на запитання журналістів, коли саме може відбутися позачергове засідання парламенту, спікер відповів: «Як тільки будуть підготовлені всі законопроєкти, які необхідно буде на ньому розглянути, відразу ми його проведемо. Зараз сказати конкретну дату або час буде неправильно, тому що може трошки раніше, може трошки пізніше. Порядок денний засідання також ще не узгоджений, саме тому ми й не можемо дату офіційно поки що оприлюднити».

Також на уточнення, чи встигнуть у Раді з напрацюванням відповідного пакету законопроєктів до 28 березня, Разумков зазначив: «Зараз ми працюємо в режимі нон-стоп, але будемо намагатися встигнути. Але головне – це підготувати те, що потрібно приймати, те, що дійсно допоможе країні розвиватися, вийти з кризи і ефективно боротися з коронавірусом і його наслідками».

Окрім того, він наголосив, що всі партії та групи, які працюють у парламенті, відклали будь-які політичні аспекти, розуміючи відповідальність перед людьми та державою загалом.

«Конструктивна робота була сьогодні, я думаю, що вона ще продовжиться. Зараз працюють робочі групи і будемо виходити та напрацьовувати законопроєкти, які будуть розглядатися під час позачергового засідання Верховної Ради України», – підкреслив Голова ВР.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню Covid-19.

Станом на ранок 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.