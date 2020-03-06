Законопроєкт "не про Ситника": Качура і Дубінський пропонують звільняти главу НАБУ за корупцію

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Качура розповів, що його спільний з Олександром Дубінським законопроєкт № 3180 передбачає звільнення керівника НАБУ за корупцію, але запевняє, що законопроєкт не матиме зворотної сили, і чинного директора бюро не зможуть за ним звільнити.

Про це Качура розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цей законопроєкт закладає цеглинки на майбутнє, щоб виключити ситуацію, коли керівник Національного антикорупційного бюро, внесений в реєстр корупціонерів, по ньому є рішення суду щодо вчинення корупційного правопорушення, але ми не можемо його звільнити. Він не буде мати зворотної сили, цей законопроєкт не про Ситника, це законопроєкт в загальному про концептуальні недоліки цього закону, який на сьогоднішній день діє. Тобто він не буде мати зворотної сили, ми не зможемо на підставі того пункту звільнити Ситника", - зазначив Качура.

Як повідомлялося, 5 березня народні депутати від "Слуги народу" Олександр Качура та Олександр Дубінський зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт № 3180 "Про внесення змін до Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" (щодо приведення цього закону у відповідність до чинних норм антикорупційного законодавства України)".

Проєкт постанови про звільнення Артема Ситника з посади директора Національного антикорупційного бюро України зареєстрований у Верховній Раді за № 3039 7 лютого. У картці документа вказано, що авторами постанови є 216 народних депутатів.

У пояснювальній записці зазначається, що причиною для такої ініціативи є "невідповідність особи мінімальним професійним та моральним критеріям для директора Національного антикорупційного бюро України". Крім того, на думку авторів проєкту, звільнення Ситника необхідне з метою забезпечення довіри до НАБУ і до держави в цілому.

19 лютого Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту винести на розгляд парламенту проєкт постанови про звільнення Ситника з посади директора НАБУ.

Сам Ситник на засіданні Комітету ВР з питань антикорупційної політики заявив, що директора НАБУ у законний спосіб можна звільнити лише у разі отримання негативного висновку аудиту. За його словами, аудиту НАБУ не було, а тому така ініціатива депутатів незаконна.

Наприкінці минулого року з'явилася інформація, що Рівненський апеляційний суд визнав Ситника винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Директор НАБУ не задекларував відпочинок в одному з мисливських угідь Рівненської області, який йому оплачували треті особи.