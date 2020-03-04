Ситник вважає, що в його звільнені може бути зацікавлений певний олігарх

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник вважає, що в його звільнені з посади може бути зацікавлений певний олігарх.

Про це Ситник заявив під час звіту у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Частково це можна пояснити, подивившись на те, що відбувається біля парламенту: стоять фури, стоять люди, котрі оплачуються олігархом, який зараз перебуває за кордоном, і викрав 1 млрд 200 млн грн. І замість того, щоб ці гроші повертати до бюджету, організовуються заходи біля НАБУ, біля парламенту, біля уряду. Інший приклад: кримінальна справа щодо ПриватБанку. Нещодавно генеральний прокурор акумулював усі справи в НАБУ, зараз вони на фінальній стадії - і лише відсутність експертиз відкладає прийняття цих рішень на недалеке майбутнє. Всі ви знаєте, який олігарх здійснює медійну підтримку всіх цих заходів, який олігарх організовує збір підписів у парламенті", - зазначив Ситник.

Іще одна права, за його словами, стосується Укрнафти.

"Зараз іде процедура узгодження у цій справі... Знову ж таки, відчуваються ті рішення, які наближаються, знову йде звичайний тиск, який ми відчуваємо останні п'ять років, коли розслідуємо такі справи", - пояснив директор НАБУ.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні на позачерговому засіданні Верховна Рада заслухала звіт керівників правоохоронних органів.