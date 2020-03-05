Разумков не виключає перенесення ПА НАТО у Києві через коронавірус

Наразі Україна продовжує підготовку до Парламентської асамблеї НАТО, яка відбудеться в Києві 22-25 травня.

Про це поінформував Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідаючи на запитання, чи не може бути перенесена ПА НАТО через розповсюдження коронавірусу, Разумков відповів: "Якщо ми говоримо про Парламентську асамблею НАТО, яка відбудеться в травні, - давайте дочекаємося. Станом на сьогодні ми продовжуємо підготовку до цього заходу".

Водночас, спікер не виключає, що в разі поширення коронавірусу Верховна Рада може запровадити певні заходи.

"Якщо ми говоримо про ті події, які можуть бути пов'язані з коронавірусом, ми бачимо, що проблема збільшується. На жаль, вже є захворілі люди і в межах нашої держави. Поки що додаткових якихось заходів Верховна Рада України не запроваджувала, однак я не виключаю, що такі заходи будуть вжиті трохи пізніше", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, Верховна Рада VIII скликання ухвалила постанову "Про проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору". Уперше в історії сесія має відбутися в Києві 22-25 травня 2020 року.

Сесія Парламентської асамблеї НАТО складатиметься з низки заходів, зокрема, пленарного засідання, засідання комітетів, протокольних заходів, ознайомчих візитів тощо. Очікується прибуття понад 600 іноземних гостей.

Верховна Рада IХ скликання 12 грудня 2019 року ухвалила постанову про підготовку до проведення весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО у Києві.