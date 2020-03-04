У новому уряді чотири посади міністрів залишаються вакантними — Шмигаль

Новопризначений Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що в новому уряді чотири посади міністрів залишилися вакантними.

"У нас є на сьогодні чотири вакансії в уряді, і ми плануємо розширити два напрямки", - сказав Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що не подано кандидатур на посади міністрів агропромислового комплексу, культури, економіки, енергетики, освіти і науки.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР розглядає питання про Кабінет міністрів. Депутати вже підтримали відставку Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, який напередодні подав відповідну заяву. Відставка Прем’єр-міністра означає автоматичну відставку всього складу уряду.

Після цього 291 голосом "за" Верховна Рада призначила Прем'єр-міністром України Дениса Шмигаля, який до цього обіймав посаду віцепрем’єр-міністра України - міністра розвитку громад та територій України.