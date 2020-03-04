Шмигаль заробив понад 3,3 мільйона за рік

Новопризначений Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за 2019 рік отримав у сукупності більше 3,3 млн гривень доходів.

Про це свідчать дані його декларації за 2019 рік, розміщені на сайті НАЗК.

Зокрема, він має гараж площею 15,9 кв. м у Львові, а його дружині, Катерині Шмигаль, належить будинок у Львові площею 215,9 кв. м і земділянка у Львові площею 151 кв.м, нежитлова будівля у Кам'янці-Бузькій Львівської області площею 417, 2 кв. м.

Також подружжя Шмигалів має по 25% власності кожен на ще одну земділянку у Львові, загальною площею 458 кв. м, і земділянку у Хоросниці Львівської області площею 2200 кв. м.

Дружина новопризначеного Прем'єра має легкове авто Land Rover 2016 року випуску вартістю 831900 грн.

У розділі "Доходи" зазначається, що Денис Шмигаль отримав у 2019 році 2233640 грн зарплати за основним місцем роботи - у ВП Бурштинська ТЕС АТ ДТЕК Західенерго, 925464 грн зарплати, отриманої за сумісництвом - у ТОВ "ДТЕК Східенерго", а також 229958 грн зарплати, отриманої за основним місцем роботи - в Івано-Франківській ОДА.

Зазначається, що у ТОВ "ДТЕК Східенерго" Шмигаль працював консультантом.

Дані про доходи його дружини у декларації відсутні.

Готівкою, згідно даних декларації, у Прем’єра - 155000 доларів, у Катерини Шмигаль - 80000 доларів.