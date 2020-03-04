Парламент розглядає призначення міністрів (список)
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Укрінформ
Новопризначений Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представляє у Верховній Раді кандидатів на посади міністрів у новому уряді.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Зокрема, Шмигаль пропонує сформувати уряд у такому складі:
- віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров,
- віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков;
- віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко;
- міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов;
- міністр фінансів Ігор Уманський;
- міністр юстиції Денис Малюська;
- міністр соціальної політики Марина Лазебна;
- міністр охорони здоров'я Ілля Ємець;
- міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт;
- міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб;
- міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов;
- міністр інфраструктури Владислав Криклій,
- міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Крім того, Президент Володимир Зеленський запропонував Раді призначити міністром оборони Андрія Тарана, главою МЗС - Дмитра Кулебу.
Наразі не подано кандидатур на посади міністрів агропромислового комплексу, культури, економіки, енергетики, освіти і науки.
Верховна Рада увечері в середу призначила Шмигаля на посаду Прем'єр-міністра, звільнивши попереднього очільника уряду Олексія Гончарука.
До цього Шмигаль обіймав посаду віцепрем’єр-міністра – міністра розвитку громад та територій України.