Парламент розглядає призначення міністрів (список)

Новопризначений Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представляє у Верховній Раді кандидатів на посади міністрів у новому уряді.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу. Зокрема, Шмигаль пропонує сформувати уряд у такому складі: віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров ,

, віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков ;

; віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко ;

; міністр Кабінету міністрів Олег Немчіно в;

в; міністр фінансів Ігор Уманський ;

; міністр юстиції Денис Малюська ;

; міністр соціальної політики Марина Лазебна ;

; міністр охорони здоров'я Ілля Ємец ь;

ь; міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт;

міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб ;

; міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов ;

; міністр інфраструктури Владислав Криклій ,

, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Крім того, Президент Володимир Зеленський запропонував Раді призначити міністром оборони Андрія Тарана, главою МЗС - Дмитра Кулебу. Читайте також: Шмигаль назвав пріоритети нового уряду Наразі не подано кандидатур на посади міністрів агропромислового комплексу, культури, економіки, енергетики, освіти і науки. Верховна Рада увечері в середу призначила Шмигаля на посаду Прем'єр-міністра, звільнивши попереднього очільника уряду Олексія Гончарука. До цього Шмигаль обіймав посаду віцепрем’єр-міністра – міністра розвитку громад та територій України.