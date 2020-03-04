Парламент розглядає призначення міністрів (список)

Парламент розглядає призначення міністрів (список)

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Укрінформ
Новопризначений Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представляє у Верховній Раді кандидатів на посади міністрів у новому уряді.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, Шмигаль пропонує сформувати уряд у такому складі:

  • віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров,
  • віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков;
  • віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко;
  • міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов;
  • міністр фінансів Ігор Уманський;
  • міністр юстиції Денис Малюська;
  • міністр соціальної політики Марина Лазебна;
  • міністр охорони здоров'я Ілля Ємець;
  • міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт;
  • міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб;
  • міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов;
  • міністр інфраструктури Владислав Криклій,
  • міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Крім того, Президент Володимир Зеленський запропонував Раді призначити міністром оборони Андрія Тарана, главою МЗС - Дмитра Кулебу.

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Наразі не подано кандидатур на посади міністрів агропромислового комплексу, культури, економіки, енергетики, освіти і науки.  

Верховна Рада увечері в середу призначила Шмигаля на посаду Прем'єр-міністра, звільнивши попереднього очільника уряду Олексія Гончарука.

До цього Шмигаль обіймав посаду віцепрем’єр-міністра – міністра розвитку громад та територій України.

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