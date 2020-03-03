Викрадення підприємств в ОРДЛО: Україна збирає для суду докази проти РФ

Міністерство закордонних справ продовжує шукати юридичні докази економічних злочинів Росії на Донбасі, щоб змусити її у судовому порядку відповісти за викрадення українських підприємств в ОРДЛО.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок в інтерв’ю Укрінформу.

"Ми продовжуємо шукати спосіб притягнути Росію до відповідальності за знищення Донбасу. Але, на жаль, сьогодні наша робота з точки зору використання для цього майданчика міжнародного права є дещо ускладненою. У нас є кілька успішних прикладів виграшу українськими суб’єктами економічної діяльності позовів проти Росії за захоплення їхньої інфраструктури в Криму... А на Донбасі залишаються “іхтамнєти”, і це створює для нас величезну проблему, тому що міжнародне право може бути застосоване тоді, коли в тому чи іншому спорі чи конфлікті є дві сторони. На сьогодні офіційно Росія заперечує свою присутність на окупованій території, хоча всім це відомо, тому юридично в нас немає іншої сторони для подання позову", - сказав Божок.

Він додав, що Україна шукає можливості юридично довести присутність російської сторони на окупованих територіях.

"Фактично сумнів ні в кого немає. Але суд від політичного майданчика відрізняється тим, що є абсолютно чіткий набір критеріїв щодо інформації, яка може вважатися доказом. І ми активно працюємо над тим, щоб довести в судах причетність Російської Федерації до подій на Донбасі саме з економічної точки зору — я не кажу про обстріли, знищення населення, про відкриту агресію, про постачання бойовикам озброєння і пально-мастильних матеріалів, амуніції тощо. Я зараз кажу саме про економічний вимір, про те, що конкретно Росія вкрала всі ці підприємства. І коли ми це доведемо, тоді ми зможемо відкрити шлях для правового вирішення цих питань на користь українських суб’єктів, як це відбулося в Криму", - зазначив дипломат.

Божок зауважив, що це складний процес, однак Україна продовжує активну роботу в цьому напрямку.

"Як і всі речі в судах, це не просто, можливо, інколи довше, ніж хотілося б. Але якщо вже рішення приймається, воно є залізобетонним, і російська сторона вже ніколи не зможе відмовитися чи щось заперечити", - акцентував заступник міністра.

Як повідомлялося, українська сторона на засіданні ТКГ в Мінську 12 лютого надала перелік підприємств в ОРДЛО, власники яких звернулися до правоохоронних органів України щодо втрати свого майна.