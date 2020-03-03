Дані про військові навчання РФ “Кавказ-2020” Україна отримує і від НАТО - Божок

Істерія так званого «побєдобєсія» є спробою Росії знайти привід, щоб спричинити черговий виток ескалації на сході і, можливо, на півдні України з метою знову дестабілізувати регіон в цілому.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок в інтерв’ю Укрінформу, коментуючи потенційну загрозу запланованих на вересень російських військових навчань "Кавказ-2020".

"Як ми пам’ятаємо з нашої гіркої новітньої історії, Кремль для будь-яких агресивних військових дій завжди шукає претекст (привід, зачіпку — ред.) На моє особисте переконання, все, що відбувається зараз, оця істерія так званого «побєдобєсія» і є спробою створити претекст, щоб спричинити черговий виток ескалації на сході і, можливо, навіть на півдні України, щоб знову дестабілізувати регіон в цілому", - сказав Божок.

За його словами, інформацію про навчання «Кавказ-2020» та інші військові маневри Російської Федерації Україна отримує зокрема від НАТО.

"У нас продовжується активна щоденна і тісна взаємодія з Альянсом. Ми ж знаємо: хто попереджений, той озброєний, і це є основною логікою нашої співпраці з НАТО. І це, до речі, дорога з двостороннім рухом: не тільки вони нас попереджають — час від часу й ми їх попереджаємо. І це є справжній доказ того, що ми інтегруємося, ми поглиблюємо взаємну довіру, у нас з’являються нові напрями і форми взаємодії, і ми все більше розуміємо, що ми дуже корисні одне для одного. І НАТО все більше розуміє, що Україна — не прохач, а контрибутор, який може зробити Альянс сильнішим", - акцентував заступник міністра.

Як повідомлялося, Росія у вересні проведе стратегічні командно-штабні навчання "Кавказ-2020", під час яких, за даними української військової розвідки, Росія відпрацює вторгнення в Україну.

Повна версія інтерв'ю незабаром буде оприлюднена на сайті Укрінформу.