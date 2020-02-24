Огризко: "Криза в та навколо України" – дурніше визначення не може й бути

Формулювання "криза в та навколо України", яке часто використовують різні міжнародні організації та деякі країни, є просто дурною, адже абсолютно не характеризує пов’язану з агресією Росії проти України ситуацію.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко під час панельної дискусії, організованій у Дипломатичній академії Відня ГО Unlimited Democracy на тему 25-ї річниці Будапештського меморандуму, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні ми втратили понад 13 тисяч українців, маємо понад 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб в Україні, не говорячи про економічні руйнування тощо. Але яка реакція на це? Ми почули, що це – криза в та навколо України. Мені складно уявити масштаб цієї дурості, вибачте. Криза в Україні... Що за криза в Україні? Ми атакували Росію, ми окупували російську територію, завдали шкоди Росії? Яка криза в моїй країні?", - емоційно висловився колишній глава МЗС України.

Огризко зазначив, що декілька тижнів тому спілкувався зі своїм колегою, одним з дипломатів Хорватії, яка зараз головує в ЄС. Предметом розмови саме й було формулювання "криза в та навколо України", яка містилася в документі про Хорватське головування в ЄС.

"Я йому сказав: послухай, коли серби атакували вашу країну на початку 1990-х років, ви також говорили, що це "криза в та навколо Хорватії"? Він трохи зніяковів. Але потім через декілька днів передзвонив мені й сказав: я знаю, чому ми використали це формулювання: тому що ОБСЄ використовує це".

"Але що це значить: якщо одна організація не така розумна, кажучи дипломатично, то це значить, що й інші повинні повторяти цей не дуже розумний підхід?", - додав ексочільник українського зовнішньополітичного відомства.

Панельна дискусія Unlimited Democracy на тему 25-ї річниці Будапештського меморандуму / Фото: Василь Короткий, Укрінформ

Нагадаємо: "криза в та навколо України" є офіційним висловлюванням, яке використовується в документах ОБСЄ, а також з боку керівництва Організації, коли мова йде про російську агресію проти України та незаконну окупацію РФ Криму. Це зумовлено, передусім, консенсусним характером ОБСЄ, країною-учасницею якої є РФ.