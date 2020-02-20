Гончарук проводить засідання оперативного штабу Кабміну у Нових Санжарах

Гончарук проводить засідання оперативного штабу Кабміну у Нових Санжарах

Відео
Укрінформ
У Нових Санжарах на Полтавщині, куди привезли евакуйованих з Уханя, розпочалося засідання оперативного штабу уряду під головуванням Премєр-міністра Олексія Гончарука.

Відео початку засідання Гончарук оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Трансляцію перервали через 1,5 хвилини після початку, а невдовзі зі сторінки зник відповідний пост.

Участь у засіданні беруть міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька та інші учасники оперативного штабу.

Зокрема, мова йшла про поселення екіпажу літака, який здійснював евакуацію громадян з Уханя.

Як повідомив на засіданні глава Нацполіції Ігор Клименко, мешканці смт Нові Санжари створили пять блокпостів, перекривали дорогу тракторами, автомобілями, загалом було близько 60 одиниць транспорту.

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Як повідомляв Укрінформ, об 11:50 20 лютого в харківському аеропорту сів літак з громадянами України та іноземцями, яких евакуйовано з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині, де будуть розміщені на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

На Полтавщині місцеві мешканці перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі.

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У Нові Санжари прибули очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Також у Нові Санжари вилетів Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук разом міністром охорони здоров'я України Зоряною Скалецькою.

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За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.

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