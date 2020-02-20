Гончарук проводить засідання оперативного штабу Кабміну у Нових Санжарах

У Нових Санжарах на Полтавщині, куди привезли евакуйованих з Уханя, розпочалося засідання оперативного штабу уряду під головуванням Премєр-міністра Олексія Гончарука.

Відео початку засідання Гончарук оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Трансляцію перервали через 1,5 хвилини після початку, а невдовзі зі сторінки зник відповідний пост.

Участь у засіданні беруть міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька та інші учасники оперативного штабу.

Зокрема, мова йшла про поселення екіпажу літака, який здійснював евакуацію громадян з Уханя.

Як повідомив на засіданні глава Нацполіції Ігор Клименко, мешканці смт Нові Санжари створили пять блокпостів, перекривали дорогу тракторами, автомобілями, загалом було близько 60 одиниць транспорту.

Як повідомляв Укрінформ, об 11:50 20 лютого в харківському аеропорту сів літак з громадянами України та іноземцями, яких евакуйовано з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині, де будуть розміщені на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

На Полтавщині місцеві мешканці перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі.

У Нові Санжари прибули очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Також у Нові Санжари вилетів Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук разом міністром охорони здоров'я України Зоряною Скалецькою.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.