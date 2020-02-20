Гончарук і Скалецька терміново полетіли на Полтавщину

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що невідкладно вилітає в Полтавську область, де в смт Нові Санжари працюватиме оперативний штаб уряду.

Про це очільник уряду на писав у Telegram.

"Невідкладно вилітаю до Полтавської області. Оперативний штаб Уряду працюватиме в Нових Санжарах", - йдеться у публікації.

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Разом із Прем'єром у Нові Санжари вилетіла міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Про це Скалецька повідомила у Facebook.

"Разом з Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком вилітаємо в Нові Санжари перевірити ситуацію. Зробимо все, щоб наші люди почувалися захищеними", - написала вона.

Глава МОЗ також опублікувала фото з літака.

Як повідомляв Укрінформ, об 11:50 20 лютого в харківському аеропорту сів літак з громадянами України та іноземцями, яких евакуйовано з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю евакуйовані будуть доставлені п’ятьма автобусами в Нові Санжари на Полтавщині, де будуть розміщені на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

На Полтавщині місцеві мешканці перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Раніше аналогічні протести з блокуванням доріг відбувалися у Львівській та Тернопільській областях через інформацію про ймовірне розміщення евакуйованих в медустановах цих регіонів.

У Нові Санжари прибули очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.