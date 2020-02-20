До Нових Санжар прибув Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прибув до Нових Санжар на Полтавщині, де місцеві мешканці протестують проти розміщення у розташованому тут медичному центрі Нацгвардії евакуйованих із Китаю.

Про це повідомляє у Facebook голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

"Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прибув до Нових Санжар. Голова МВС запевнив: евакуйовані українці здорові, 10 днів інкубаційного періоду вони вже пройшли. Симптомів хвороби немає", - написав Синєгубов.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в Україну прибув літак із українцями та іноземцями, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами. Серед евакуйованих з китайського міста Ухань, яке є епіцентром розповсюдження коронавірусу, зокрема, громадяни Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Рики, Панами та інших країн.

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У МВС поінформували, що евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав будуть поміщені на карантин у медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

Мешканці селища Нові Санжари і довколишніх населених пунктів з ночі перекривають дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Сьогодні вранці між протестувальниками і поліцією сталися сутички.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.