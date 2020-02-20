Поліція гарантує безпеку під час карантину евакуйованих з Китаю

Санаторій МВС у Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин українців, евакуйованих із Китаю, і правоохоронці забезпечать безпеку під час цього карантину.

Про це у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Санаторій МВС в Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин українців, евакуйованих із КНР. Під час карантину за ними будуть доглядати кваліфіковані лікарі та медсестри. Поліція, рятівники, та інші структури МВС забезпечать безпеку і спокій під час карантину", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в Україну прибув літак із українцями та іноземцями, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами. На борту перебувають, зокрема, громадяни Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Рики, Панами та інших країн.

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Евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав будуть розміщені у медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померло 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.