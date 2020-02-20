Як Нові Санжари приймають евакуйованих з Уханя

Українці, яких евакуювали з Китаю через спалах коронавірусу, мають прибути на карантин у селище Нові Санжари на Полтавщині.

Громадське транслює з місця події наживо.

Як повідомлялось, 20 лютого о 9:40 український пасажирський літак спецрейсу “PQ 7302” із евакуйованими з КНР громадянами здійснив посадку в міжнародному аеропорту "Бориспіль". Там він дозаправився пальним і вилетів у міжнародний аеропорт міста Харків.

На борту літака, окрім 22 осіб – членів екіпажу і супроводжуючого медичного персоналу, прилетіло 72 пасажири. Серед пасажирів, які будуть направлені на обсервацію, 45 громадян України та 27 іноземців.