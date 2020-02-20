Реакція українців на повернення земляків із Китаю є нехристиянською - глава УГКЦ

Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук закликав українців проявити людяність у ситуації навколо евакуації співвітчизників з Китаю, де стався спалах коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба УГКЦ.

"Мені дуже боляче чути про спротив громадян України щодо повернення наших співвітчизників, які опинилися в зоні небезпеки сучасного коронавірусу в Китаї. Така реакція людей є зовсім не християнською", - наголосив очільник УГКЦ.

За його словами, зрозуміло, що людьми керує страх бути інфікованими. "Для того, щоб перебороти страх, бракує відчуття людяності й чесноти християнської любові до ближнього. Не таким небезпечним є коронавірус, як вірус ненависті й зневаги до людини. Якщо коронавірус можна побороти різними медичними засобами, то від вірусу ненависті нас може захистити лише сила любові», ‒ переконаний глава УГКЦ.

Він закликав органи державної влади забезпечити громадськість і прибулих із Китаю всіма необхідними засобами безпеки.

«Прошу всіх людей, які називають себе християнами, утриматися від усякого виміру ненависті та не чинити перешкод для повернення до своїх домівок синів і дочок України», ‒ закликав він.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в Україну прибув літак із українцями та іноземцями, яких Україна вивезла із КНР за домовленістю з їхніми державами.

Евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав будуть поміщені на обсервацію у медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

Читайте також: ПЦУ закликає українців бути милосердними до евакуйованих з Китаю

Мешканці селища Нові Санжари і довколишніх населених пунктів з ночі перекривають дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Сьогодні вранці між протестувальниками і поліцією сталися сутички.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померло 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.