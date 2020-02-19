МЗС Польщі закликає Росію припинити агресію проти України

МЗС Польщі висловлює занепокоєння ескалацією ситуації на сході України та в черговий раз закликає Росію припинити агресію проти України.

Про це повідомили в МЗС Польщі у відповідь на інформаційний запит Укрінформу.

“МЗС Польщі висловлює глибоке занепокоєння ескалацією ситуації на Донбасі упродовж останніх тижнів, останнім проявом якого є сьогоднішній інтенсивний обмін вогнем в Луганській області”,- йдеться в повідомленні польського зовнішньополітичного відомства.

Як зазначається, напади з боку з нелегальних збройних формувань, які підтримує Росія, відбувається у період, коли “завдяки зусиллям в рамках Нормандського формату і конструктивній позиції президента Володимира Зеленського процес врегулювання конфлікту набув нової динаміки”.

“МЗС Польщі незмінно закликає Росію припинити агресію проти України, зокрема вивести з окупованої частини Донбасу військові формації, які вона контролює, і безумовно виконати Мінські домовленості”,- йдеться в заяві МЗС Польщі.

Як відомо, у вівторок зранку збройні формування РФ обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння танка, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, було здійснено спробу штурму кількох українських спостережних постів.

У результаті бойового зіткнення українські захисники зупинили диверсійно-розвідувальну групу противника. В результаті зіткнень один військовослужбовець загинув троє зазнали поранень і ще двоє — бойових травм.