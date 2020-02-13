У “Слузі народу” розповіли, чому Зеленський відкликав законопроєкт щодо децентралізації

Реформу децентралізації влади можливо провести до місцевих виборів, вважає голова партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції "СН" у Верховній Раді Олександр Корнієнко.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Так, у нас є план. Можна за дві сесії встигнути, якщо планувати на початку четвертої сесії 3-4 вересня голосувати 300 (300 голосів за законопроєкт "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" - ред.). Четверта сесія якраз дуже вдало розпочинається - першого вересня, а виборчий процес (на місцевих виборах - ред.) розпочинається п'ятого вересня", - сказав Корнієнко.

За його словами, у найближчі два тижні в регіонах буде проведено обговорення законопроєкту "Про внесення змін до Конституції про децентралізацію влади". Парламентарій розповів, що вони відбудуться у форматі, в якому обговорювалося питання про ринок землі - на невеликих форумах, по кількасот людей.

"Ці обговорення завершаться 25 лютого великим зібранням у Києві, де будуть представники асоціацій, мери, керівники місцевих органів влади, експерти всілякі, представники донорів. Після нього ми виходитимемо на концепцію, потім - комісія з правової реформи, де все це фіналізується. Тобто приблизно наприкінці лютого - початку березня ми плануємо вийти на текст", - повідомив Корнієнко.

Він також розповів, що паралельно в уряді допрацьовують перспективні плани об'єднаних територіальних громад (ОТГ). "Ми їм дали такі повноваження - самим їх формувати", - зазначив народний депутат.

Корнієнко також нагадав, що наразі готується до другого читання законопроєкт №2653 про внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні", після ухвалення якого Кабмін зможе внести новий проєкт адміністративного устрою країни, "в якому і відбудуться місцеві вибори".

Корнієнко розповів, що основною причиною для відкликання Президентом з Верховної Ради законопроєкту №2598 "Про внесення змін до Конституції (щодо децентралізації влади)" стали заяви мерів, які не схвалювали реформу в такому вигляді.

"Було дві заяви мерів: один - на першому етапі внесення, коли Президент вперше вніс законопроєкт (13 грудня 2019 року - ред.) - там було майже 150 підписантів, на другому етапі - (доопрацьований законопроєкт, внесений у ВР 27 грудня минулого року - ред.) - тоді було вже майже 300 підписантів... Більшість із них - це мери, члени асоціації мерів, голови ОТГ і депутати ОТГ", - сказав Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, 13 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)".

Згідно з ним, для адміністративного нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування, координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади пропонується запровадити інститут префектів. Префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету міністрів Президент. Передбачається, що префект може зупиняти дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду.

Окрім того, законопроєктом передбачено, що у разі ухвалення головою громади, радою громади, окружною, обласною радою акта, що не відповідає Конституції та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці, Президент за поданням префекта зупиняє дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного суду, тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради та призначає тимчасового державного уповноваженого.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував спрямувати до Конституційного суду президентський законопроєкт №2598.

Водночас 16 січня в Офісі Президента повідомили, що Зеленський за результатами зустрічі із керівництвом фракції "Слуга народу" вирішив відкликати законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади та відправити його на доопрацювання.

3 лютого Олександр Корнієнко заявив, що новий текст змін до Конституції щодо децентралізації буде внесено в Раду до кінця лютого.