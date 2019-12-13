Зеленський вніс у Раду законопроєкт про зміни до Конституції щодо децентралізації

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №2598 “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)”.

Про це свідчать дані на офіційному сайті Верховної Ради.

Так, у картці законопроєкту зазначається, що документ одержано Верховною Радою і передано на розгляд керівництву 13 грудня. Президент визначив законопроєкт як невідкладний.

Наразі текст проєкту закону і супровідні документи до нього не оприлюднені.

Як повідомляв Укрінформ, 12 грудня Володимир Зеленський заявив, що Україна виконує свої зобов’язання щодо надання особливого статусу ОРДЛО на постійній основі шляхом підготовки внесення змін до Конституції у частині децентралізації. Зокрема, він пояснив, що в "Мінську" чітко записано: зміни в Конституції України у зв’язку з тим, що пов’язано з децентралізацією. А також додав, що у пакеті законів щодо децентралізації формулювання "трішки інше", але, на його думку, "воно підходить".

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі вперше за три роки відбулась зустріч у нормандському форматі. Аби відновити перемовини щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, у французькій столиці зустрілись лідери України, Росії, Німеччини та Франції.