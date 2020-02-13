"Слуга народу" ретельніше підійде до відбору кандидатів на місцевих виборах - Корнієнко

Партія "Слуга народу" врахує помилки виборчої кампанії до Верховної Ради та підійде до відбору своїх кандидатів на місцевих виборах ретельніше.

Про це заявив її голова, перший заступник голови однойменної фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Треба ретельніше відбирати. Головне - це час, а у нас його не було: було два тижні - місяць від сили. Тут у нас є фактично пів року. І цей відбір ми в ідеалі бачимо з березня до липня" - сказав Корнієнко.

За його словами, "буде і перевірка безпеки щільніша, зважаючи на минулий досвід таких кейсів, як в Іванісова (народний депутат із фракції "Слуга народу" Роман Іванісов - ред.), які важко зі старту розгадати".

Корнієнко також розповів, що кандидати в депутати пройдуть "і онлайн-навчання, як елемент відбору, щоб зрозуміти мотивацію людей", і оффлайн-навчання.

"У результаті депутати будуть більш підготовленими. У такий спосіб ми йдемо від класичного формування місцевих команд, коли хтось з якимись списками кудись приходив і казав: "Це класні хлопці і треба їх брати!". Їх брали, а потім вони п’ять років у Верховній Раді займалися казна-чим", - зазначив Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, восени 2019 року в соцмережах з'явилася інформація, що народний депутат Роман Іванісов був судимий у 1996 році за частиною 3 статі 117 Кримінального кодексу України (зґвалтування неповнолітньої) і частиною 2 статті 118 (зґвалтування неповнолітньої у неприродний спосіб).

Сам Іванісов цю інформацію назвав фейком.

20 листопада на брифінгу генпрокурор Руслан Рябошапка озвучив інформацію, що народний депутат України від "Слуги народу" мав судимість за зґвалтування неповнолітньої.

25 листопада Президент Володимир Зеленський заявив, що депутата Іванісова виключено з партії "Слуга народу".

3 грудня фракція партії "Слуга народу" офіційно виключила зі свого складу народного депутата Іванісова.