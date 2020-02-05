"Слуга народу" організовує тренінг із децентралізації

Партія "Слуга народу" організовує тренінг для обраних від політсили голів ОТГ та місцевих депутатів на тему децентралізації 15-16 лютого у КВЦ "Парковий".

Про це повідомила заступник голови фракції партії "Слуга народу" у парламенті Євгенія Кравчук у Facebook.

"Слуга народу" організує постійний навчальний центр на базі КВЦ «Парковий». З березня розпочнуться навчальні програми із законодавчої роботи і медіа-тренінги...Але студентами нашої «школи» стануть не лише народні депутати. 15-16 лютого ми проведемо тренінг для голів ОТГ та депутатів місцевих рад на тему децентралізації", - написала Кравчук.

Також вона зауважила, що під час тренінгу обговорять "схожості та відмінності" між ОТГ і місцевими радами, що не проходили процес об‘єднання, розглянуть управлінську структуру громади, пояснять місце та роль депутатського корпусу в управлінні регіонами, окрему увагу приділять бюджетному процесу та економічному розвиткові громад.

"На навчання запрошені 470 депутатів місцевих рад та 24 голови ОТГ, які були обрані від Слуги народу у грудні 2019 року. Серед тренерів: Андрій Осіпов – провідний експерт Інституту політичної освіти з роботи місцевих рад; Іван Лукеря – радник Прем‘єр-міністра України, експерт Інституту політичної освіти з роботи з ОТГ; Олександр Слобожан – виконавчий директор Асоціації міст та громад України", - додала Кравчук.

4 лютого про проведення тренінгів у лютому-березні повідомляв перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Як відомо, з 29 липня по 4 серпня 2019 року у Трускавці пройшло навчання близько 250 народних депутатів, обраних від партії «Слуга народу». Тижневий експрес-курс був підготовлений у партнерстві з Київською школою економіки. Тоді зазначалося, що це перший тренінг у серії навчальних програм для членів фракції, яка буде реалізовуватися протягом усього терміну роботи Верховної Ради IX скликання.