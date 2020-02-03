"Слуга народу" планує 15 лютого провести з'їзд партії

Політична партія "Слуга народу" планує 15 лютого провести свій з'їзд.

Про це сказав перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко сказав під час брифінгу у Верховній Раді 3 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, фактично це буде третій етап партійного з’їзду, і на ньому обговорюватимуться зміни до статуту та деякі наступні кроки щодо стратегії на місцевих виборах.

“Про з'їзд партії, який відбувся 3 лютого, не повідомлялося заздалегідь. Немає вимоги інформувати ЗМІ - з'їзд може проводитися в закритому режимі. Це був другий етап з'їзду. Він проводився тими ж делегатами, що й перший етап. Він стосувався висунення кандидата (у народні депутати в окрузі № 179 - ред.) і фактично це було єдине питання порядку денного, ми його швидко вичерпали. Тут немає жодних порушень... Ми запрошуємо 15 числа пресу на третій етап з'їзду, будуть зміни до статуту обговорюватися, деякі наступні кроки щодо стратегії місцевих виборів. Це буде в "Парковому", - сказав він.

Паралельно з цим буде, за словами Корнієнка, “така дуже неординарна подія - вперше в історії нашої партії, і я думаю, багато в чому в історії країни, буде великий системний збір тих депутатів місцевих і голів, яких наприкінці грудня обрали до об'єднаних громад”. “Ми будемо їх трошки навчати: депутатів один день, голів - два дні", - пояснив він.

Як повідомлялося, у понеділок, 3 лютого, на другому етапі з’їзду партії "Слуга народу", який відбувався без участі представників засобів масової інформації та без анонсів події, висунули Вікторію Алєксєйчук кандидатом у народні депутати в 179 окрузі у Харківській області, де влітку балотувався та переміг Олексій Кучер, який зараз працює головою Харківської ОДА.