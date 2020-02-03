У "Слузі народу" анонсують новий законопроєкт про децентралізацію до кінця лютого

Новий текст законопроєкту про внесення змін до Конституції в частині децентралізації планується внести до Верховної Ради до кінця лютого.

Про це сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав під час брифінгу у Верховній Раді 3 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Найближчим часом він (законопроєкт про внесення змін до Конституції в частині децентралізації - ред.) не з'явиться, тобто цей тиждень - точно ні. Два-три тижні триватимуть консультації та обговорення. Тобто, орієнтовно ми плануємо на середину-кінець лютого вийти з готовим текстом", - заявив Корнієнко.

Як повідомлялося, 13 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)".

Згідно з ним, для адміністративного нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування, координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади пропонується запровадити інститут префектів. Префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету міністрів Президент.

Передбачається, що префект може зупиняти дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду.

Окрім того, законопроєктом передбачено, що у разі ухвалення головою громади, радою громади, окружною, обласною радою акта, що не відповідає Конституції та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці, Президент за поданням префекта зупиняє дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного суду, тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради та призначає тимчасового державного уповноваженого.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував спрямувати до Конституційного суду президентський законопроєкт №2598.

Водночас 16 січня в Офісі Президента повідомили, що Зеленський за результатами зустрічі із керівництвом фракції "Слуга народу" вирішив відкликати законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади та відправити його на доопрацювання.